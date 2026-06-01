Ultimo giorno di scuola 2026, calendario e date regione per regione

Manca ormai pochissimo alla fine dell’anno scolastico 2025/26. Le vacanze non inizieranno per tutti nello stesso giorno: le Regioni infatti hanno calendari scolastici differenti, e quest’anno le chiusure avverranno tra il 6 e il 16 giugno

Manca ormai pochissimo alla fine dell’anno scolastico 2025/26, almeno per le studentesse e gli studenti che non dovranno sostenere l’Esame di Stato. Le vacanze estive sono dietro l’angolo, anche se non inizieranno per tutti nello stesso giorno: le Regioni infatti hanno calendari scolastici differenti, e quest’anno le chiusure avverranno tra il 6 e il 16 giugno.

Le date di fine scuola

Le prime Regioni in cui i battenti delle scuole chiuderanno per le vacanze estive sono Campania, Emilia-Romagna, Marche e Veneto: lo stop arriverà appunto il 6 giugno. A seguire, l’8 giugno terminerà l’anno scolastico in Calabria, Lazio, Lombardia e Sardegna. Il giorno dopo, 9 giugno, sarà invece il momento di Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Il 10 giugno via alle vacanze in Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta e nella provincia autonomia di Trento. L’11 giugno invece sarà l’ultimo giorno di scuola in Liguria, mentre a chiudere per ultimi saranno gli istituti nella provincia autonoma di Bolzano il 16 giugno.

Quando chiudono gli asili

Diverso è invece il discorso per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, che resterà aperta più a lungo. La data di chiusura è infatti stata fissata al 30 giugno su tutto il territorio nazionale, con tre eccezioni: in Friuli Venezia Giulia e in Veneto lo stop sarà anticipato al 27 giugno, nella provincia autonomia di Trentino gli asili resteranno aperti fino al 31 luglio.