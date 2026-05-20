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Cronaca

Dentro la comunità incel: dialogo con i "celibi involontari"

Paolo Fratter

Un viaggio dentro la manosfera italiana. Un’intervista esclusiva ci accompagna in questo viaggio tra solitudine e radicalizzazione, che svela i meccanismi che stanno dietro le comunità online dei cosiddetti incel, i "celibi involontari" che in rete danno sfogo al loro risentimento nei confronti delle donne

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