La donna non ha neppure imposto vincoli di destinazione sulla somma regalata

Il notaio Annarita Zingaropoli, che ne ha constatato le ultime volontà, ha raccontato che la professoressa Zuccarello era "molto consapevole del valore del gesto che stava compiendo. Si vedeva che si era informata benissimo in materia successoria, faceva domande giuridiche precise e mi teneva testa - ha spiegato Zingaropoli -. Le interessava che il suo patrimonio fosse utile a qualcuno per qualcosa, ripeteva sempre questa frase". La donna, come ricorda il notaio, "amava il proprio lavoro" e non voleva "disperdere i valori della sua famiglia". Ma non solo. Dietro la sua decisione c'era anche "una fiducia oggi sempre più rara in una istituzione, in questo caso l’università", ha aggiunto Zingaropoli. La professoressa non ha neppure imposto vincoli di destinazione. Perciò, l'ateneo potrà disporre delle somme per qualsiasi progetto. La rettrice della Statale, Marina Brambilla, ha parlato di "grande generosità e fortissimo senso di appartenenza", promettendo che l’università "avrà cura di ricordare e fare ricordare il suo gesto".