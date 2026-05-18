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Incendio in un palazzo a Trieste, morta una donna di 77 anni

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Molte famiglie residenti nella palazzina sono state evacuate. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Presenti sul posto anche gli operatori del 118 che hanno soccorso alcune persone lievemente intossicate

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Una donna anziana ha perso la vita nell’incendio di un appartamento a Trieste. Le fiamme sono divampate in una palazzina in viale D'Annunzio costringendo molte famiglie all'evacuazione di emergenza. La vittima, stando alle prime informazioni, è una signora di 77 anni che non è riuscita a fuggire. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco; presenti anche operatori del 118 e forze di polizia. 

Non chiare le cause del rogo

Ancora non è chiaro quali siano le cause che hanno portato allo scoppio dell’incendio: i vigili del fuoco non escludono però che a innescare le fiamme possa essere stata una sigaretta accesa. I pompieri hanno spento le fiamme ma dalle finestre dell’appartamento continua a uscire fumo nero. Le famiglie residenti nel palazzo a sette piani si sono riversate in strada in attesa di poter rientrare nelle loro abitazioni. Alcuni inquilini dell'edificio hanno avuto lievi malori da intossicazione e sono stati portati in ospedale. Si tratterebbe di sette persone, tra le quali una bimba con sua madre.

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