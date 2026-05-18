Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Braccianti ridotti in schiavitù, 12 arresti in diverse regioni

Cronaca
©Ansa

L'indagine della Dda di Potenza ha smantellato una rete transnazionale che usava i Decreti Flussi per reclutare braccianti in condizioni di grave sfruttamento

ascolta articolo

 Dalle prime ore dell'alba è in corso un'operazione dei Carabinieri dei Reparti Operativi del Comando Provinciale di Potenza e del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Roma nelle province di Potenza, Matera, Salerno, Piacenza e Lecco. I militari stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Potenza su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 12 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, all'intermediazione illecita e allo sfruttamento lavorativo. L'indagine, coordinata dalla Dda di Potenza, ha permesso di smantellare una rete criminale transnazionale che operava attraverso la strumentalizzazione dei Decreti Flussi, riducendo in condizione di moderna schiavitù numerosi braccianti agricoli. Ulteriori dettagli saranno resi noti nella conferenza stampa prevista alle ore 11. 

Cronaca: Ultime notizie

Modena, oggi udienza di convalida per El Koudri accusato strage. LIVE

live Cronaca

Mattarella e Meloni ieri in visita dai feriti. La premier ringrazia Luca Signorelli, che ha...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 18 maggio: la rassegna stampa

Cronaca

Sui giornali in edicola ancora grande spazio per la tragedia di Modena. Escluso il terrorismo, El...

13 foto

Oggi sciopero generale, dai trasporti a scuola e sanità: chi si ferma

Cronaca

Oggi, 18 maggio, è sciopero nazionale di 24 ore: l'agitazione coinvolge sia il lavoro pubblico...

Modena, uomo accusato di strage. Mattarella e Meloni visitano feriti

Cronaca

È indagato per strage e lesioni aggravate, ma non di reati di terrorismo, l'uomo che ha seminato...

Uomo precipita in un dirupo di 200 metri e muore nel Reggino

Cronaca

L'uomo è precipitato in un burrone all'interno del comune di Gerace, nella Locride, in...

Cronaca: i più letti