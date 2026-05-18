Braccianti ridotti in schiavitù, 12 arresti in diverse regioni

Dalle prime ore dell'alba è in corso un'operazione dei Carabinieri dei Reparti Operativi del Comando Provinciale di Potenza e del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Roma nelle province di Potenza, Matera, Salerno, Piacenza e Lecco. I militari stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Potenza su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 12 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, all'intermediazione illecita e allo sfruttamento lavorativo. L'indagine, coordinata dalla Dda di Potenza, ha permesso di smantellare una rete criminale transnazionale che operava attraverso la strumentalizzazione dei Decreti Flussi, riducendo in condizione di moderna schiavitù numerosi braccianti agricoli. Ulteriori dettagli saranno resi noti nella conferenza stampa prevista alle ore 11.