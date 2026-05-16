Como, derubati prima delle nozze: la polizia ritrova l'abito da sposa

La coppia, originaria del New Jersey e giunta sul lago per celebrare le nozze, è stata vittima di un furto da parte di due ladri, che hanno sottratto i bagagli dal baule dell'auto dei fidanzati. All'interno, vi era anche l'abito della sposa. A "salvare" le celebrazioni è stata la polizia, che è riuscita a recuperare le valigie e quindi anche il vestito

Una coppia statunitense è stata derubata a Como prima del matrimonio. I due, originari del New Jersey e giunti sul lago per celebrare le nozze, sono stati vittime di un furto da parte di due ladri, che hanno sottratto i bagagli dal baule dell'auto dei fidanzati. All'interno delle borse, vi era anche l'abito della sposa. A "salvare" le celebrazioni è stata la polizia, che è riuscita a recuperare le valigie e quindi anche il vestito della donna.

