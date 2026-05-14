Ritrovate cinture di Raffaella Carrà rubate dalla mostra nelle Marche

Gli oggetti erano stati sottratti dall'esposizione a San Benedetto del Tronto. I responsabili del furto hanno restituito le cinture mandando un pacco al comune marchigiano. Riconoscenti e sollevati i due proprietari della collezione e curatori dell'esposizione che, lo scorso 10 maggio, si erano accorti della sparizione e sporto denuncia facendo partire le indagini ascolta articolo

Sono state ritrovate le cinture di Raffaella Carrà rubate da una mostra nelle Marche. I due oggetti appartenenti ad abiti iconici dello storico volto della tv italiana erano stati sottratti dall’allestimento “Rumore” ospitato alla Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. I responsabili del furto (non è ancora chiaro se una o più persone) si sono pentiti del gesto e hanno restituito il bottino: un pacco è stato recapitato agli uffici comunali del paese marchigiano e le due cinture, perfettamente intatte, sono state restituite ai legittimi proprietari. Erano stati proprio loro, Giovanni Gioia e Vincenzo Mola, proprietari di Collezioni Carrà e curatori della mostra, a rendersi conto del furto e a denunciare l’accaduto.

I collezionisti: “Riconoscenti, senso di responsabilità può ancora prevalere” "Per noi questa collezione non è un lavoro, ma un gesto d'amore verso Raffaella e verso ciò che ha rappresentato per la cultura italiana”, hanno affermato Gioia e Mola, aggiungendo: “Sapere che questi pezzi sono stati restituiti ci riempie di gioia e ci restituisce serenità". Collezioni Carrà ha espresso soddisfazione e gratitudine perché questa vicenda si è conclusa positivamente. "Riconoscere un errore e trovare la forza di tornare sui propri passi è qualcosa che appartiene alla parte più autentica della coscienza umana”, hanno sottolineato i due collezionisti che, pur rammaricati per il furto, si sono detti “riconoscenti verso chi ha scelto di restituire le cinture. È un segnale importante, che dimostra come il senso di responsabilità possa ancora prevalere".