Erica Carroccia muore dopo il parto, a Sonnino è lutto cittadino

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Erica Carroccia muore a 31 anni dopo il parto di due gemelli, a Sonnino è lutto cittadino

Cronaca
©Getty

La giovane mamma è deceduta dopo la nascita dei bimbi. Non si conosce ancora la causa del decesso, per la quale si attende l'autopsia. In segno di lutto, l'amministrazione comunale ha annullato le celebrazioni previste per la tradizionale festa delle Torce

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Erica Carroccia è morta a 31 anni dopo aver dato alla luce due gemelli all’ospedale dell’Isola Tiberina di Roma. La tragedia ha sconvolto la comunità di Sonnino, in provincia di Latina, dove la giovane insegnava. I bimbi, un maschio e una femmina, sono nati prematuramente ma stanno bene e saranno dimessi tra pochi giorni. Non è ancora chiara la causa del decesso, bisognerà aspettare l’autopsia per capire con esattezza cosa ha determinato un così tragico peggioramento clinico dopo il concepimento. 

Il Comune di Sonnino annulla le celebrazioni per la festa delle Torce

A spendere le prime parole di commozione pubblica è stato il sindaco del Comune laziale, Gianni Carroccia: “Con profondo dolore la nostra comunità ha appreso dell’improvvisa e tragica scomparsa della nostra giovane concittadina Erica. Maestra stimata e donna dal cuore grande, che aveva scelto di dedicare la propria vita all’educazione, alla crescita e alla guida delle nuove generazioni. Una giovane mamma - ha continuato il primo cittadino - che aveva appena accolto con amore due splendidi gemellini, strappata troppo presto all'affetto della sua famiglia e di tutta la comunità. Una perdita enorme, che lascia sgomento, tristezza e un vuoto oggi difficile da colmare”. In segno di lutto, l’amministrazione comunale ha inoltre deciso di annullare tutti gli eventi previsti per la tradizionale festa delle Torce, la processione annuale che si tiene a Sonnino in onore del patrono del paese, San Gaspare del Bufalo. “In questo momento di grande sofferenza, a nome mio personale, dell'amministrazione comunale e dell'intera cittadinanza, esprimo il più sincero cordoglio e la più sentita vicinanza ai familiari – ha aggiunto il sindaco -. Ci stringiamo con affetto intorno alla sua famiglia, custodendo il ricordo della sua dolcezza, del suo impegno e del prezioso esempio umano e professionale che ha lasciato nella nostra comunità”. 

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