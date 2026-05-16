Anas premiata all'Arena di Verona per accessibilità urbana al Giubileo

Un riconoscimento per il lavoro svolto sull’accessibilità urbana e sull’abbattimento delle barriere architettoniche nei cantieri del Giubileo 2025. Anas ha ricevuto un premio all’Arena di Verona durante l’evento “La grande sfida - Incontrarti”, manifestazione dedicata ai temi della disabilità e dell’inclusione sociale e condotta da Amadeus. Il premio valorizza gli interventi realizzati nella Capitale in vista dell’Anno Santo, con particolare attenzione alla mobilità accessibile e alla fruibilità degli spazi pubblici. "Questo premio ci onora e ci responsabilizza. Ogni opera che realizziamo deve essere accessibile a tutti. Non è una questione tecnica, ma di civiltà", ha dichiarato Claudio Andrea Gemme, amministratore delegato di Anas. "Il Giubileo ci ha offerto un’occasione unica: intervenire nel cuore di Roma con opere che ridisegnano non solo la mobilità ma il rapporto stesso fra la capitale e i suoi cittadini".