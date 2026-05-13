Sciopero Atm il 15 maggio, stop metro, tram e bus a Milano: gli orari

Le ragioni dello sciopero

Il sindacato Al Cobas protesta contro i processi di liberalizzazione e privatizzazione dei servizi di trasporto pubblico, chiedendo principalmente di fermare il progetto "Milano Next" e la trasformazione di Atm in un'azienda speciale del Comune di Milano. Un altro tema centrale riguarda la sicurezza dei conducenti, per la cui tutela Al Cobas chiede sistemi di protezione passiva, il distanziamento tra conducenti e utenti e l'inibizione della porta anteriore per la salita e la discesa dei passeggeri. Il sindacato denuncia, inoltre, una pulizia insufficiente delle vetture e degli ambienti di lavoro. E chiede 150 euro netti in più in busta paga, più la conversione dei contratti part-time in full-time per chi lo richiede. Secondo il sindacato, poi, la carenza di personale costringerebbe i lavoratori a straordinari eccessivi e persino il vestiario fornito risulterebbe "inadeguato e di scarsa qualità".