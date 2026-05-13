Sciopero Atm il 15 maggio, stop metro, tram e bus a Milano: gli orari

Il sindacato Al Cobas, accogliendo l'indicazione della Prefettura, ha accettato di concentrare la protesta nella fascia oraria dalle 8:45 alle 15. Per il resto della giornata verrà, dunque, garantito il normale funzionamento dei trasporti
Lo sciopero dei mezzi a Milano, in programma il 15 maggio, è stato confermato ma in forma "ridotta". L'organizzazione sindacale Al Cobas ha infatti accolto l'invito della Prefettura a limitare la protesta nella fascia oraria che va dalle 8:45 alle 15, anche in vista del concerto di Radio Italia che si terrà nella stessa serata in Duomo.
Le ragioni dello sciopero
Il sindacato Al Cobas protesta contro i processi di liberalizzazione e privatizzazione dei servizi di trasporto pubblico, chiedendo principalmente di fermare il progetto "Milano Next" e la trasformazione di Atm in un'azienda speciale del Comune di Milano. Un altro tema centrale riguarda la sicurezza dei conducenti, per la cui tutela Al Cobas chiede sistemi di protezione passiva, il distanziamento tra conducenti e utenti e l'inibizione della porta anteriore per la salita e la discesa dei passeggeri. Il sindacato denuncia, inoltre, una pulizia insufficiente delle vetture e degli ambienti di lavoro. E chiede 150 euro netti in più in busta paga, più la conversione dei contratti part-time in full-time per chi lo richiede. Secondo il sindacato, poi, la carenza di personale costringerebbe i lavoratori a straordinari eccessivi e persino il vestiario fornito risulterebbe "inadeguato e di scarsa qualità".
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Gli orari
Inizialmente la protesta doveva interessare l'intera giornata, ma a fronte della richiesta del prefetto di salvaguardare "l'ordine pubblico e la sicurezza" rispetto "al deflusso delle decine di migliaia di giovanissimi attesi al concertone del 15 maggio in Piazza Duomo", il sindacato ha accettato di concentrare lo sciopero tra le 8:45 e le 15. Prima e dopo la fascia oraria, metro, bus e tram dovrebbero quindi funzionare regolarmente. Per consentire il rientro a casa dei partecipanti al concerto, le linee della metropolitana M1,M3 e M4 saranno aperte fino a tarda notte. Chiuderanno invece al solito orario le linee M2, M5 e la tratta M1 Molino Dorino-Rho Fieramilano.