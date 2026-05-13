Roma, esce dal carcere e torna a minacciare i titolari di una pizzeria

Ivan Filoni, 42enne senza fissa dimora, minaccia i titolari della storica pizzeria romana "Formula 1" dal 2023. E non è bastata la condanna a oltre due anni di carcere per fermarlo. Una volta scontata la pena, l'uomo avrebbe infatti ripreso con le vessazioni e le estorsioni. Per questo, è stato nuovamente arrestato e posto in misura cautelare dietro le sbarre.

La vicenda

Uscito dal carcere, è tornato a minacciare. Ivan Filoni era stato condannato nel 2023 in via definitiva a 2 anni e 4 mesi per aver estorto denaro ai proprietari della ‘Formula 1’, storica pizzeria nel quartiere San Lorenzo a Roma. L'uomo li costringeva a consegnargli i soldi intimando, altrimenti, di causare danni al locale. L'incubo sembrava finito con il primo arresto, ma Filoni non si è fermato e da gennaio 2026 ha ripreso a terrorizzare i titolari della pizzeria, spesso sotto l'effetto di alcol e droghe. Le somme di denaro richieste oscillavano tra i 20 e i 100 euro, il "rimborso" per i mesi passati dietro le sbarre, perchè secondo l'uomo "era colpa loro se era finito in carcere". Tesi confermata dalle frasi che il 42enne urlava davanti ai clienti: "Devo fargliela pagare", diceva. Questa volta, a incastrarlo è stato un video realizzato dagli stessi titolari della pizzeria, che lo immortala mentre si fa consegnare 20 euro. Il gip Roberto Ranazzi nel motivare la necessità della misura cautelare in carcere per l’indagato sottolinea nell’ordinanza “l’indifferenza ai risvolti giudiziari delle condotte assunte in costante e incontenibile tendenza a violare le regole”.