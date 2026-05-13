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Roma, la Luiss Guido Carli festeggia la 30esima edizione del suo Career day

Cronaca

Per lo storico appuntamento, l'Ateneo ha convertito i suoi spazi in un hub dedicato al networking e all'orientamento professionale. Grazie all'iniziativa Social mobility, gli employer partecipanti hanno inoltre potuto sostenere un fondo dedicato agli studenti meritevoli

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Il 12 e il 13 maggio, il Campus di Viale Romania ospita la 30esima edizione del Career Day Luiss, storico appuntamento dell'università romana. L'evento, dal titolo "Connections that matter", ha convertito gli spazi dell'Ateneo in un hub dinamico dedicato al networking e all'orientamento professionali per laureandi e laureande. Un'occasione per celebrare tre decenni di connessioni tra giovani talenti e mercato del lavoro.

Tra le iniziative, la Luiss ha promosso un fondo per gli studenti meritevoli

L'evento si sviluppa nell'arco di due intense giornate, con la partecipazione di 161 employer e un’offerta trasversale di incontri e numerose opportunità occupazionali dirette che spaziano dal Consulting al Finance, dal Fashion al Food, fino al Legal e ai Public Affairs. Oltre ai partner storici, questa edizione vede la partecipazione di 32 nuovi brand di prestigio, tra cui Chanel, Ferrero, Barilla Group, Stellantis e Toyota. Ma la manifestazione ha anche un risvolto etico, grazie a Social Mobility. Per il terzo anno di fila, l'università ha infatti disposto un fondo dedicato agli studenti meritevoli, sostenuto dagli employer partecipanti, per abbattere le barriere economiche e promuovere l'equità sociale.

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