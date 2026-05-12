Uomo si dà fuoco dopo un litigio con la moglie e muore nel Veneziano

La vittima avrebbe tentato di incendiare anche lo stabile ma è stato tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco. Tutti i condomini sono stati allontanati dalle loro abitazioni. Non ci sono altre persone coinvolte o ferite
Un uomo è morto dopo essersi dato fuoco in seguito a una lite con la moglie. L'episodio è avvenuto stamani, intorno alle 9.30 in un'abitazione a Vetrego di Mirano, in provincia di Venezia. Secondo una prima ricostruzione, il diverbio è scoppiato con la compagna, dopodiché l'uomo fuori di sé ha appiccato le fiamme contro se stesso.
La vittima aveva tentato di incendiare anche lo stabile
A intervenire sul posto gli operatori del Suem 118, che però non hanno potuto far altro che constatarne la morte, assieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri di Mirano, i quali ora seguono la vicenda cercando di dare il supporto necessario alla famiglia in questa fase. L'uomo in preda alla disperazione aveva anche tentato di dare alle fiamme la palazzina a due piani dove viveva, senza riuscirci.
Non ci sono altre persone coinvolte o ferite
Alcuni testimoni hanno riferito che prima dell'incendio si è percepita un'esplosione all'interno dell'abitazione, che si trova al primo piano dello stabile. Sono sette le squadre, per circa 20 unità, dei vigili del fuoco, dalle sedi di Mira e da Mestre, integrate dalla squadra di volontari di Mirano, coordinate dal funzionario di guardia. Il tempestivo intervento non ha potuto evitare il decesso dell'uomo, ritrovato carbonizzato all'interno dell'appartamento. Sulle cause dell'evento sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della locale stazione e del nucleo investigativo. Sono in corso verifiche strutturali all'immobile e la messa in sicurezza con lo smaltimento dei fumi dell'incendio. Tutti i condomini sono stati allontanati dalle loro abitazioni.