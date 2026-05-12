Bolzano, motorini in fiamme: evacuati 83 inquilini di un condominio

I Vigili del fuoco sono intervenuti la scorsa notte per spegnere un incendio al piano terra di un condominio nella zona di via Milano e via Alessandria, a Bolzano. In fiamme diversi motocicli e biciclette parcheggiati nell’area. A causa del rogo, parti dell’edificio sono state danneggiate fino al terzo piano. L’incendio è stato rapidamente spento, ma 83 persone sono state temporaneamente evacuate.

Sette persone sono finite in ospedale

Una persona è stata soccorsa dal sesto piano con l’ausilio dell’autoscala, poiché non era in grado di lasciare autonomamente il proprio appartamento. Sette persone sono state trasportate in ospedale con lievi intossicazioni da fumo. L’assistenza agli evacuati è stata garantita dalla Croce Bianca. Terminate le operazioni di spegnimento e ventilazione, i residenti sono stati accompagnati negli appartamenti dai Vigili del fuoco. L’intervento è durato circa due ore e mezza. Sul posto erano presenti 30 pompieri e le pattuglie della Questura di Bolzano. Da chiarire le cause del rogo. Al momento non sono disponibili informazioni sull’ammontare dei danni.