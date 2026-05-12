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Terremoto in zona Campi Flegrei: avvertito a Napoli e Comuni vicini

Cronaca

La scossa di magnitudo 2.6 è stata registrata alle 16,06  dall'Ingv. L'epicentro è ad una profondità di 3 chilometri

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Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 registrata alle 16,06 è stata avvertita a Napoli e nella zona flegrea, dove si trova l'epicentro ad una profondità di 3 chilometri. Il sisma, riconducibile al movimento tellurico da tempo in atto nei Campi Flegrei, è stato avvertito soprattutto ai piani alti ma non si registrano danni a persone o cose. 

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Ansa/Sito protezione civile

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