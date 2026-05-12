Terremoto in zona Campi Flegrei: avvertito a Napoli e Comuni vicini

La scossa di magnitudo 2.6 è stata registrata alle 16,06 dall'Ingv. L'epicentro è ad una profondità di 3 chilometri
Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 registrata alle 16,06 è stata avvertita a Napoli e nella zona flegrea, dove si trova l'epicentro ad una profondità di 3 chilometri. Il sisma, riconducibile al movimento tellurico da tempo in atto nei Campi Flegrei, è stato avvertito soprattutto ai piani alti ma non si registrano danni a persone o cose.
Ansa/Sito protezione civile
Campi Flegrei, i piani d’evacuazione per bradisismo e rischio vulcano
La zona flegrea è instabile, a causa dell'attività vulcanica e delle ricadute che questa ha sulla frequente sismicità. Per questo esistono vari piani d'azione in caso d'emergenza