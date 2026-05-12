Quando ha colpito la donna l'aggressore indossava il braccialetto elettronico. La vittima è ancora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Terni
E' stato bloccato e portato in carcere l'uomo che sabato scorso ha aggredito a martellate la moglie su un autobus a Stroncone, nel Ternano, riducendola in fin di vita. A rintracciarlo sono stati i carabinieri nel corso delle ricerche condotte nella zona ma anche nel resto d'Italia con un ampio spiegamento di personale e mezzi.
L'uomo indossava il braccialetto elettronico
Quando ha colpito la moglie l'uomo indossava il braccialetto elettronico che gli era stato imposto dall'Autorità giudiziaria per precedenti episodi di violenza sempre nei confronti della moglie. Se l’era tolto una volta sceso dal bus, abbandonando anche il martello utilizzato per colpire.