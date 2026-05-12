Quando ha colpito la donna l'aggressore indossava il braccialetto elettronico. La vittima è ancora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Terni

E' stato bloccato e portato in carcere l'uomo che sabato scorso ha aggredito a martellate la moglie su un autobus a Stroncone, nel Ternano, riducendola in fin di vita. A rintracciarlo sono stati i carabinieri nel corso delle ricerche condotte nella zona ma anche nel resto d'Italia con un ampio spiegamento di personale e mezzi.



