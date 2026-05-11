La vittima è stata accoltellata al torace oggi pomeriggio intorno alle 14.40 in via Emilio Gola, all’interno di un cortile privato. L'uomo, di origini tunisine, è stato trasportato all'ospedale Niguarda in codice rosso. Il presunto aggressore è stato rintracciato in via Carlo Darwin, non lontano dal luogo dell'aggressione

Un uomo di 34 anni è in gravi condizioni dopo essere stato ferito con un’arma da taglio in zona Navigli a Milano. L’aggressione è avvenuta oggi pomeriggio intorno alle 14.40 in via Emilio Gola, all’interno del cortile di un complesso residenziale. Secondo quanto si apprende, la vittima avrebbe riportato ferite da arma da taglio al torace. Sul posto sono intervenuti ambulanza, automedica, elisoccorso e polizia. L'uomo, di origini tunisine, è stato trasportato all'ospedale Niguarda in codice rosso. Poco dopo i poliziotti hanno rintracciato il presunto aggressore, anche lui di origini nordafricane, in via Carlo Darwin, non lontano dal luogo dell’accoltellamento. La sua posizione è al vaglio: in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell'aggressione.