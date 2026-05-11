Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Aggressione con arma da taglio vicino ai Navigli a Milano, grave 34enne

Cronaca
©Ansa

La vittima è stata accoltellata al torace oggi pomeriggio intorno alle 14.40 in via Emilio Gola, all’interno di un cortile privato. L'uomo, di origini tunisine, è stato trasportato all'ospedale Niguarda in codice rosso. Il presunto aggressore è stato rintracciato in via Carlo Darwin, non lontano dal luogo dell'aggressione

ascolta articolo

Un uomo di 34 anni è in gravi condizioni dopo essere stato ferito con un’arma da taglio in zona Navigli a Milano. L’aggressione è avvenuta oggi pomeriggio intorno alle 14.40 in via Emilio Gola, all’interno del cortile di un complesso residenziale. Secondo quanto si apprende, la vittima avrebbe riportato ferite da arma da taglio al torace. Sul posto sono intervenuti ambulanza, automedica, elisoccorso e polizia. L'uomo, di origini tunisine, è stato trasportato all'ospedale Niguarda in codice rosso. Poco dopo i poliziotti hanno rintracciato il presunto aggressore, anche lui di origini nordafricane, in via Carlo Darwin, non lontano dal luogo dell’accoltellamento. La sua posizione è al vaglio: in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell'aggressione.

Cronaca: Ultime notizie

Sparite due cinture di Raffaella Carrà dalla mostra nelle Marche

Cronaca

Per tre settimane e fino al 10 maggio la Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto ha...

Acca Larenzia, prosciolti per saluti romani: pm impugnano sentenza

Cronaca

La procura di Roma ha presentato ricorso in appello contro la sentenza del gup che il 20 febbraio...

Garlasco, pm: Sempio sembra svelare orario in cui entrò per uccidere

Cronaca

Emergono nuovi dettagli sulle indagini: secondo gli inquirenti, dopo il rifiuto della ragazza...

Unioni civili, i numeri e la situazione oggi in Italia 10 anni dopo

Cronaca

Oggi la legge Cirinnà compie 10 anni. Dopo la forte crescita registrata nei primi anni successivi...

Delitto di Garlasco, chi è il procuratore di Pavia Fabio Napoleone

Cronaca

Barese di nascita ma abruzzese di origine, il procuratore dietro la riapertura del caso...

Cronaca: i più letti