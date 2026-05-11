A chiamare i soccorsi è stata la stessa vittima che ha raccontato ai carabinieri l’accaduto: la minore ha detto di essere stata aggredita dal coinquilino che avrebbe approfittato dell’assenza del compagno di lei. I militari hanno fatto scattare le indagini. La reazione polemica della Lega: "Un'altra vittima della violenza dell'Islam radicale”, ha commentato l’europarlamentare Anna Cisint

Una ragazza di 17 anni è stata violentata in casa dal suo coinquilino a Mestre, Venezia. L’aggressore avrebbe approfittato dell’assenza del compagno della minore per abusare di lei mentre in casa c’era anche il suo bambino di 3 mesi. A dare l’allarme è stata la stessa vittima che ha chiamato i carabinieri raccontando l’accaduto. Dopo l’intervento sul posto dei militari, che hanno fatto partire le indagini, la vittima si è recata al pronto soccorso per gli accertamenti. I sospetti, stando a quanto riferito dalla 17enne, si concentrano sul coinquilino della coppia: al termine degli accertamenti, i carabinieri provvederanno all'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria. I coinquilini, la coppia con il bimbo e l’altro uomo sospettato dello stupro, sono tutti di origine bengalese.