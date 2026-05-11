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Tempio Pausania, muore a 22 anni dopo ricovero in ospedale: aperta inchiesta

Cronaca

Il ragazzo si era presentato al Pronto soccorso con forti dolori al petto e in un primo momento era stato rimandato a casa. Solo a seguito di un secondo ingresso nel reparto delle emergenze era stato ricoverato. Questa mattina le sue condizioni cliniche si sono improvvisamente aggravate, tanto da provocargli un'embolia polmonare massiva con una forte insufficienza respiratoria che ne avrebbe causato il decesso

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È morto questa mattina all’ospedale Paolo Dettori di Tempo Pausania, in Sardegna, dove era ricoverato da alcuni giorni per una presunta broncopolmonite. La Procura ha aperto un'inchiesta per accertare la dinamica che ha portato alla morte di un 22enne di Luras, in Gallura. L’esame autoptico dovrà chiarire le cause della morte e ricostruire con precisione il decorso clinico che ha portato al tragico epilogo.

Il ricovero

Il ragazzo si era presentato al Pronto soccorso con forti dolori al petto e in un primo momento era stato rimandato a casa. Durante il secondo ricovero i medici avrebbero diagnosticato una polmonite, disponendo il trasferimento nel reparto per le cure necessarie. Nelle ultime ore, tuttavia, il quadro clinico sarebbe precipitato improvvisamente fino al decesso avvenuto nella mattinata di oggi. Le condizioni del 22enne si sono improvvisamente aggravate, tanto da provocargli un'embolia polmonare massiva con una forte insufficienza respiratoria che ne avrebbe causato la morte. Da alcune indiscrezioni, sembra che il giovane sia morto mentre veniva caricato su un'ambulanza del 118 per essere trasferito d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. 

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