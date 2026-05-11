Incidente a Roma, scontro tra moto: morti due ventenni

L'incidente è avvenuto domenica sera all’intersezione tra viale Guglielmo Marconi e via del Valco di San Paolo a Roma. I mezzi sono stati sequestrati dalla Polizia locale
Due ragazzi di 21 e 22 anni sono morti sul colpo dopo lo scontro tra le rispettive moto all’incrocio tra Viale Marconi e via del Valco di San Paolo a Roma. La polizia di Roma Capitale sta lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente. Salgono a 41 le vittime della strada nell’area urbana della città dall'inizio dell'anno.
La dinamica
Nonostante l'intervento degli operatori sanitari del 118, per i due giovani non c’è stato nulla da fare. I due mezzi sono stati sequestrati mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire i fatti. Le vittime, che erano residenti al Gianicolense e a Prima Porta, sembra provenissero uno dall’Eur in direzione nord, mentre l’altro arrivava da via del Valco di San Paolo.