Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Incidente a Roma, scontro tra moto: morti due ventenni

Cronaca
©Getty

L'incidente è avvenuto domenica sera all’intersezione tra viale Guglielmo Marconi e via del Valco di San Paolo a Roma. I mezzi sono stati sequestrati dalla Polizia locale

ascolta articolo

Due ragazzi di 21 e 22 anni sono morti sul colpo dopo lo scontro tra le rispettive moto all’incrocio tra Viale Marconi e via del Valco di San Paolo a Roma. La polizia di Roma Capitale sta lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente. Salgono a 41 le vittime della strada nell’area urbana della città dall'inizio dell'anno.

La dinamica

Nonostante l'intervento degli operatori sanitari del 118, per i due giovani non c’è stato nulla da fare. I due mezzi sono stati sequestrati mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire i fatti. Le vittime, che erano residenti al Gianicolense e a Prima Porta, sembra provenissero uno dall’Eur in direzione nord, mentre l’altro arrivava da via del Valco di San Paolo.

Vedi anche

Incidente stradale a Bolzano, auto finisce in scarpata: muore 29enne

Cronaca: Ultime notizie

Omicidi di mafia ed estorsioni a imprenditori a Foggia, arresti

Cronaca

Operazione congiunta diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e dalla Procura della...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 11 maggio: la rassegna stampa

Cronaca

Diversi i temi in apertura sui giornali in edicola stamattina. In primo piano la nuova rottura...

12 foto

Sciopero trasporto aereo oggi, coinvolti diversi aeroporti

Cronaca

Si tiene oggi, 11 maggio, lo sciopero del settore aereo, con mobilitazioni proclamate negli...

Monopattini e obbligo targa, rischio ritardi per le tante richieste

Cronaca

Chi ha già presentato domanda per dotare il proprio monopattino elettrico di targa potrà...

Napoli, rissa a Porta Capuana: morto un 32enne, fermato l’aggressore

Cronaca

L'uomo è deceduto in ospedale. Il presunto aggressore è accusato di omicidio. Momenti di tensione...

Cronaca: i più letti