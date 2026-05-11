Scappato dagli arresti domiciliari a Houston, il cittadino americano Lee Mongerson Gilley è stato arrestato all'aeroporto di Malpensa e trasferito al carcere di Torino. In tribunale si professa innocente ascolta articolo

Lee Mongerson Gilley è fuggito in Italia per evitare la pena di morte nel suo Paese. Accusato dell'omicidio della moglie incinta, il cittadino americano si trovava agli arresti domiciliari in Texas quando è scappato dagli Stati Uniti. Dopo il fermo all'aeroporto di Malpensa, l'uomo ha presentato richiesta di protezione internazionale. Attualmente è detenuto nel carcere Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino in attesa della decisione dei giudici. Interrogato in tribunale durante l'udienza di convalida del fermo preventivo, Gilley ha difeso la propria innocenza.

Gilley si dichiara innocente: "Colpevole solo di essere scappato" Il 39enne è comparso questa mattina di fronte alla giudice, Marta Sterpos, alla Corte d'Appello di Torino, per l'udienza di convalida del fermo preventivo. "L'unico crimine che è commesso è stato scappare" dagli Stati Uniti, ha affermato l'uomo ribadendo la propria innocenza al Palazzo di Giustizia. Durante l'udienza, Gilley si è opposto all'estradizione, chiedendo che la procedura per la richiesta di protezione internazionale in Italia vada avanti. In aula, ha rilasciato dichiarazioni spontanee sostenendo di essere fuggito "per evitare di essere ucciso". "Non c'è rischio di fuga", sottolinea l'avvocata Monica Grosso, che assiste l'uomo e che ha presentato istanza per la cessazione della misura cautelare "perché non compatibile attualmente con le garanzie dello Stato italiano in relazione alla pena di morte e all'eventuale condanna all'ergastolo senza condizionale, supportati da una recente sentenza della Corte europea contro l'Ungheria". L'avvocata ha inoltre richiesto che Gilley torni al Cpr dove era stato inizialmente trasferito per "poter coltivare in maniera adeguata una speranza di protezione internazionale, che è complicata da coltivare quando si è in carcere". Vedi anche Strage di Fidene, ergastolo per Claudio Campiti al processo d'appello