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Strage di Fidene, ergastolo per Claudio Campiti al processo d'appello

Cronaca

I giudici della Corte d'Appello di Roma hanno confermato la condanna all'ergastolo per Claudio Campiti nel processo per gli omicidi di quattro donne l'11 dicembre del 2022

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È arrivata la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Roma che conferma la condanna all'ergastolo per Claudio Campiti, autore l'11 dicembre del 2022 della strage di Fidene. Gli omicidi avvennero nel corso di una riunione di condominio del consorzio Valleverde e a perdere la vita furono quattro donne: Nicoletta Golisano, Elisabetta Silenzi, Sabina Sperandio e Fabiana De Angelis. 

Al termine di una camera di consiglio di circa due ore i giudici hanno accolto quanto sollecitato dalla Procura Generale confermando anche la condanna di primo grado a tre mesi (pena sospesa) per omessa custodia dell'arma per l'allora presidente della Sezione Tiro a Segno Nazionale di Roma.

Campiti, dopo l’inchiesta avviata dai pm Giovanni Musarò e Alessandro Lia con i carabinieri del Nucleo investigativo, è accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, di tentato omicidio di altre cinque persone sedute al tavolo del consiglio di amministrazione del consorzio e di lesioni personali derivate dal trauma psicologico subito dai sopravvissuti. Nella sua requisitoria il sostituto procuratore generale Roberto Felici aveva sottolineato come la sentenza di primo grado sia "pienamente corretta", sollecitandone la conferma integrale. “L’odio che Campiti nutriva verso il Consorzio aveva una sua logica, dovuto ai mancati pagamenti, e il giorno del delitto ha pianificato l’azione in tutto e per tutto” aveva spiegato il pg.

 

I familiari delle vittime

“Questa sentenza così netta ci dà forza e più tranquillità personale nel continuare ad affrontare tutto questo  processo”. Così Giulio Iachetti, marito di Fabiana De Angelis, una delle quattro vittime della strage. “Siamo soddisfatti, il fatto resta clamorosamente grave e doloroso – aggiunge il legale di parte civile che assiste Iachetti, l’avvocato Francesco Innocenti -. La Corte di Assise di Appello ha confermato l’impianto accusatorio. Ora credo ci sarà un ultimo round in Cassazione e poi finiremo questa triste storia”.

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