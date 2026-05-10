Sciopero Circumvesuviana, pesanti disagi in provincia di Napoli

Sono pesanti i disagi che stanno vivendo oggi gli utenti che si servono delle linee Eav per i loro spostamenti, a causa dei riflessi dello sciopero di 24 ore che da ieri sera alle 19.30 sta coinvolgendo gli aderenti al sindacato Orsa. I problemi maggiori sono quelli riscontrati lungo le linee della Circumvesuviana, dove sono tante le corse cancellate. Lo sciopero terminerà alle 19.30, ma già dalle 16.30 - in virtù delle fasce di garanzia - i treni dovrebbero tornare a circolare in maniera regolare.

Assicurate con difficoltà corse verso Sorrento, saltano tutte le altre

L'azienda, visto il giorno festivo e più in generale il periodo di forte presenza di visitatori italiani e stranieri a Napoli e provincia, sta provando a salvaguardare, con il personale a disposizione, in particolare le corse lungo la linea per Sorrento, dove quasi tutte le partenze - anche se con ritardi generalizzati - si stanno svolgendo su entrambe le direzioni. Quello che ne consegue è il fatto che praticamente tutte le altre direttrici delle linee vesuviane risultano sprovviste di convogli in movimento. Un inconveniente reso ancora più pesante dal fatto che sono partiti in queste ore i lavori lungo la linea delle Ferrovie dello Stato tra Napoli-San Giovanni Barra e Salerno, interventi che hanno comportato la cancellazione dei treni che servono l'area vesuviana e alcune città del Salernitano. I convogli sono stati sostituiti con un servizio bus che non può però non tenere conto della viabilità cittadina e dei riflessi legati al traffico veicolare.