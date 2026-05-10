Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sciopero Circumvesuviana, pesanti disagi in provincia di Napoli

Cronaca
©Ansa

Sciopero di 24 ore che da ieri sta coinvolgendo gli aderenti al sindacato Orsa. I problemi dovrebbe attenuarsi nel pomeriggio. Lo sciopero terminerà alle 19.30, ma già dalle 16.30 - in virtù delle fasce di garanzia - i treni dovrebbero tornare a circolare in maniera regolare

ascolta articolo

Sono pesanti i disagi che stanno vivendo oggi gli utenti che si servono delle linee Eav per i loro spostamenti, a causa dei riflessi dello sciopero di 24 ore che da ieri sera alle 19.30 sta coinvolgendo gli aderenti al sindacato Orsa. I problemi maggiori sono quelli riscontrati lungo le linee della Circumvesuviana, dove sono tante le corse cancellate. Lo sciopero terminerà alle 19.30, ma già dalle 16.30 - in virtù delle fasce di garanzia - i treni dovrebbero tornare a circolare in maniera regolare.

©Ansa

Assicurate con difficoltà corse verso Sorrento, saltano tutte le altre

L'azienda, visto il giorno festivo e più in generale il periodo di forte presenza di visitatori italiani e stranieri a Napoli e provincia, sta provando a salvaguardare, con il personale a disposizione, in particolare le corse lungo la linea per Sorrento, dove quasi tutte le partenze - anche se con ritardi generalizzati - si stanno svolgendo su entrambe le direzioni.  Quello che ne consegue è il fatto che praticamente tutte le altre direttrici delle linee vesuviane risultano sprovviste di convogli in movimento. Un inconveniente reso ancora più pesante dal fatto che sono partiti in queste ore i lavori lungo la linea delle Ferrovie dello Stato tra Napoli-San Giovanni Barra e Salerno, interventi che hanno comportato la cancellazione dei treni che servono l'area vesuviana e alcune città del Salernitano. I convogli sono stati sostituiti con un servizio bus che non può però non tenere conto della viabilità cittadina e dei riflessi legati al traffico veicolare.

flight departing,the looking glass of modern airport terminal

Approfondimento

Sciopero nazionale aerei 11 maggio, orari e scali interessati

Cronaca: Ultime notizie

Incidente stradale a Bolzano, auto finisce in scarpata: muore 29enne

Cronaca

L'auto della giovane vittima è uscita di strada finendo la corsa contro alcuni alberi presenti...

Donna aggredita a martellate sul bus a Terni, si cerca il marito

Cronaca

La vittima, 43 anni, è ancora in pericolo di vita dopo essere stata colpita con un martello alla...

Napoli, 14enne ferito gravemente per sguardo di troppo a una ragazzina

Cronaca

Il fatto è avvenuto nella serata di sabato in piazza Municipio. Il 15enne fermato ha aggredito la...

Biennale Venezia, oltre 50 artisti dicono no ai Leoni dei visitatori

Cronaca

Dopo le dimissioni della giuria internazionale che si è rifiutata di prendere in considerazione i...

Garlasco, Stasi vede la revisione del processo: "Acceleriamo"

Cronaca

Il 42enne, detenuto a Bollate dal 2015 per l’omicidio di Chiara Poggi, ha potuto esaminare...

Cronaca: i più letti