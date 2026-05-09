Aversa, abbandona la cagnolina che muore investita: rischia 7 anni

Una cangolina di tre mesi è morta investita da un'auto dopo essere stata abbandonata dal padrone che è stato individuato grazie alle telecamere di sorveglianza e denunciato per abbandono di animali

Rischia fino a sette anni di carcere l'uomo accusato di aver abbandonato in strada la sua cagnolina di tre mesi, morta poco dopo essere stata investita da un'altra auto in transito malgrado le cure dei veterinari dove era stata accompagnata d'urgenza. E' successo nelle prime ore di oggi ad Aversa, in provincia di Caserta, dove gli agenti della Polizia Provinciale, coordinati dal colonnello Biagio Chiariello, grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza, sono riusciti a risalire all'uomo, identificato e denunciato alla procura di Napoli Nord per abbandono di animali.