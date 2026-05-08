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Cronaca

Delitto di Garlasco, cosa c’è nelle intercettazioni contro Sempio

Diletta Giuffrida

©Ansa

Migliaia di pagine di atti, e un'informativa dei carabinieri di MIlano in cui viene citata un'intercettazione del 14 aprile 2025 che per gli investigatori rappresenta l'apice degli elementi a suo carico. Facciamo il punto

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