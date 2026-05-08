Adunata Alpini 2026 al via oggi a Genova: il programma

L'alzabandiera in Piazza De Ferrari ha aperto la 97ª edizione, inaugurata alla presenza delle autorità civili e militari. Ai Giardini Brignole sono state presentate le due cittadelle, quella militare e quella della Protezione civile, affollate da migliaia di visitatori. Un programma fitto di appuntamenti accompagnerà la città fino a domenica 10 maggio ascolta articolo

L'alzabandiera in Piazza De Ferrari ha segnato l'avvio ufficiale della 97ª Adunata nazionale degli Alpini, che animerà Genova fino a domenica 10 maggio con la grande sfilata conclusiva nelle vie del centro storico. Questa mattina, davanti allo schieramento composto da una compagnia di formazione delle Truppe Alpine e dalla fanfara della Brigata alpina Taurinense, il Labaro dell'Associazione Nazionale Alpini, oltre ai Gonfaloni della città di Genova, della Città Metropolitana di Genova e della Regione Liguria, il Tricolore è salito sul pennone sancendo l'inizio dell'Adunata nazionale 2026. Alla cerimonia inaugurale hanno preso parte la sindaca di Genova Silvia Salis, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e il viceministro Edoardo Rixi, insieme ai rappresentanti delle istituzioni civili e militari coinvolte nell'organizzazione dell'Adunata.

Le cittadelle alpine ai Giardini Brignole Subito dopo, in piazza Verdi, presso i Giardini Brignole, sono state inaugurate le due cittadelle degli Alpini: quella militare, curata dalle Truppe Alpine dell'Esercito, e quella della Protezione civile dell'Associazione Nazionale Alpini. Il taglio del nastro ha visto la partecipazione del Comandante delle Truppe Alpine Gen.Div. Alberto Vezzoli, del presidente dell'Ana Sebastiano Favero, della sindaca Salis, del presidente della Regione Bucci. Le due aree espositive presentano mezzi, dotazioni e materiali utilizzati dai militari e dalle Colonne mobili della Protezione civile. Come sempre, l'esposizione curata dalle Penne Nere ha attirato migliaia di persone che hanno mostrato grande interesse soprattutto per le attrezzature più moderne.

La Bandiera di Guerra Nel pomeriggio è previsto l'arrivo alla banchina dei Magazzini del Cotone della Bandiera di Guerra del 2° Reggimento Alpini, trasportata da Nave Amerigo Vespucci, a simboleggiare il legame tra Genova, città marinara, e la Liguria terra di reclutamento alpino. La Bandiera sfilerà da Palazzo San Giorgio fino a Piazza De Ferrari, dove si terranno i saluti istituzionali.

Gli appuntamenti di domani 9 maggio Un programma fitto di appuntamenti è previsto anche per la giornata di domani che si aprirà a Palazzo Ducale, dove nella Sala del Maggior Consiglio è previsto un incontro tra il Presidente nazionale, le Sezioni all'estero, le delegazioni IFMS e i militari stranieri. A metà giornata, al Lido San Nazzaro, si terrà il lancio dei paracadutisti, mentre nel pomeriggio la Cattedrale di San Lorenzo ospiterà la Santa Messa. La città sarà poi attraversata da una sfilata che partirà da Piazza San Lorenzo e raggiungerà Piazza Matteotti, con il Labaro Ana e il vessillo della Sezione di Genova. Sempre a Palazzo Ducale, nella Sala del Maggior Consiglio, sono previsti i saluti istituzionali della sindaca di Genova, del presidente della Regione e del Presidente nazionale. La serata si concluderà con il concerto "Cori sotto la Lanterna" al Teatro Carlo Felice, affiancato dai concerti itineranti di cori e fanfare alpine che animeranno il centro cittadino.