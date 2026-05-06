A deciderlo è stato il tribunale della Federazione ginnastica d'Italia nel procedimento disciplinare avviato nei confronti della storica allenatrice della Ginnastica Estense Otello Putinati di Ferrara. Secondo le accuse, tra il 2023 e il 2025 alcune ginnaste, anche minorenni, sarebbero state “insultate”, “umiliate” e “aggredite fisicamente” da Ghetti

L'allenatrice di ginnastica ritmica Livia Ghetti è stata sospesa per due anni. A deciderlo è il tribunale della Federazione ginnastica d'Italia nel procedimento disciplinare avviato nei confronti della storica allenatrice della Ginnastica Estense Otello Putinati di Ferrara, a seguito di una serie di presunte condotte ai danni di alcune allieve, anche minorenni. I fatti contestati sarebbero avvenuti nella palestra ferrarese di Pontelagoscuro tra il 2023 e il 2025 dove, secondo le accuse, alcune ginnaste sarebbero state “insultate”, “umiliate” e “aggredite fisicamente” da Ghetti.

La sospensione

Per la vicenda, la procura federale aveva chiesto la radiazione di Ghetti. Mentre le indagini della Federazione avevano obbligato anche la Procura di Ferrara ad aprire un'indagine penale, per la quale era stata chiesta una archiviazione. A seguito della sentenza, l'allenatrice ha annunciato che “farò ricorso". "Hanno tolto qualcosa per mancanze di prove, ma la condanna ricalca sostanzialmente le accuse: devo ancora leggere bene le motivazioni, ma la sostanza è questa", ha spiegato Ghetti alla Nuova Ferrara.

Livia Ghetti: “Farò ricorso, non ho commesso niente”

"Man mano che il procedimento andava avanti, mi è parso una gran perdita di tempo e di soldi, inutile: l'amaro in bocca c'è, perché non ho commesso niente, così ero sempre più agguerrita”, ha aggiunto Ghetti. E ancora: “Ho fatto tanto bene e mi trattano così, chissà se avessi fatto qualcosa di male cosa mi avrebbero fatto allora”. Poi ha concluso: “Adesso ho dei campionati importanti e sarò fuori dal palazzetto ad aspettare le ragazze senza poterle vedere".