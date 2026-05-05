Secondo Save the Children si registra un aumento di casi di adescamento online (grooming) con un incremento delle segnalazioni del 192% rispetto all'anno precedente. Esponenziale la crescita del materiale prodotto con l’intelligenza artificiale generativa, le cui segnalazioni sono aumentate del 1.325% tra il 2023 e il 2024

Nello specifico si registra un aumento di casi di adescamento online (grooming) con un incremento delle segnalazioni del 192% rispetto all'anno precedente e l’esponenziale aumento del materiale prodotto con l’intelligenza artificiale generativa, le cui segnalazioni al Ncmec sono aumentate del 1.325% tra il 2023 e il 2024, raggiungendo oltre 440 mila report solo nei primi sei mesi del 2025.

Un balzo inquietante: nel 2025, a livello globale, è stato registrato un aumento di abusi rivolti ai più piccoli, con un incremento del 450% rispetto all’anno precedente di segnalazioni di scambi di sospetto materiale di abuso sessuale su minori (Csam), un record storico di contenuti di abuso individuati online, una crescita esponenziale (+26 mila%) di video di Intelligenza artificiale di abuso su minori in un anno e la conferma della grave vulnerabilità delle bambine. Lo afferma Save the Children in occasione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, che ricorre il 5 maggio.

Il 67% contiene materiale illegale

Nel corso del 2025 sono stati segnalati tra hotline 4.781.125 scambi di sospetto materiale di abuso sessuale su minori (Csam), con un aumento del 450% rispetto all’anno precedente. Di queste, il 67% del totale è stato confermato come contenente materiale illegale, e 1.356.009 segnalazioni riguardano contenuti 'nuovi', riconducibili quindi a nuovi abusi.

Il 91% delle vittime ha tra i tre e i 13 anni

Il 91% delle vittime è costituito da bambini e bambine in età pre puberale tra i 3 e i 13 anni. I dati confermano inoltre la grave vulnerabilità delle bambine: le vittime sono quasi sempre di sesso femminile (98%). E se guardiamo ai nuovi strumenti digitali, il 2025 segna il triste primato di contenuti di abuso individuati online, con una crescita esponenziale (+26 mila%) di video di Intelligenza Artificiale di abuso in un anno (oltre 3.400 video AI di abuso su minori, contro appena 13 l’anno precedente).