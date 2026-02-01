Quando l'AI spoglia senza consenso: il fenomeno della Deepnude Economy

La diffusione dei deepnude alimenta un mercato opaco che trasforma immagini comuni in materiale sessuale non consensuale, colpendo soprattutto donne e minorenni. La facilità d'uso degli strumenti e la scarsa percezione del rischio tra i giovani favoriscono un'escalation di abusi, anche in Italia. E le norme esistenti mostrano limiti nella punibilità e nella rimozione dei contenuti