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Alex Marangon morto durante rito sciamanico, tutti i partecipanti positivi all’ayahuasca

Cronaca

Proseguono le indagini sulla morte del 25enne di Marcon trovato senza vita sul greto del Piave nel 2024. I risultati della perizia tossicologica affidata dalla Procura di Treviso sui capelli di 17 partecipanti al "rito" ha rivelato inoltre che 7 di loro sarebbero risultati positivi anche alla cocaina

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Avrebbero assunto tutti ayahuasca, la bevanda di erbe amazzoniche con potenti effetti psicotici vietata in Italia, i partecipanti al "rito di purificazione" nell'ex abbazia di Vidor (Treviso) al termine della quale scomparve Alex Marangon, il 25enne di Marcon (Venezia) poi trovato morto sul greto del Piave. L'elemento - scrivono diversi media locali - emerge dalla perizia tossicologica affidata dalla Procura di Treviso sui capelli di 17 partecipanti al "rito", 16 dei quali positivi al Dmt, il principio attivo, e alle beta-carboline che aumentano gli effetti visionari dell'ayahuasca. Sette dei partecipanti, inoltre, sono risultati positivi anche alla cocaina. 

Gli indagati

Marangon, secondo l'ipotesi al momento prevalente, sarebbe morto a causa di una violenta crisi psicotica dovuta all'assunzione di cocaina e ayahuasca, che lo avrebbe spinto a lanciarsi dalla terrazza dell'abbazia che si affaccia sulla riva del fiume, cadendo da 15 metri di altezza; il corpo sarebbe stato quindi trascinato dalle piogge e ritrovato, il primo luglio, otto chilometri più a valle, a Ciano del Montello. Sono indagati l'organizzatore, Andrea Zuin, con la compagna Tatiana Marchetto, due "curanderos" colombiani, Jhonni Benavides e Sebastian Castillo, e la moglie del proprietario dell'abbazia, Alexa Da Secco, per l'ipotesi di morte in conseguenza di altro reato e cessione di droghe.

Alex Marangon

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