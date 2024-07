Cadavere nel Piave, ragazzo forse ucciso dalla droga degli sciamani

Festa privata a base di decotti sciamanici

Al centro delle indagini anche la festa new age ad invito, organizzata da una coppia di musicisti, alla quale Marangon aveva partecipato assieme ad altri giovani prima della scomparsa. Si tratterebbe di un raduno imperniato sulle tradizioni sciamaniche dell'Amazzonia e dove non sarebbe mancata l'assunzione del decotto della pianta considerata curativa e che produrrebbe stati allucinogeni. Stando alle testimonianze di alcuni partecipanti che sono stati sentiti dagli investigatori, anche Marangon avrebbe consumato queste sostanze prima di concedersi un bagno nel fiume Piave e non fare più ritorno. Gli amici, non vedendolo tornare, hanno dato l’allarme intorno alle 3 della mattina seguente.