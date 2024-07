Treviso, 26enne scompare a una festa vicino a Piave: ricerche in corso

Le ricerche

Barista stagionale in Alto Adige, Alex Marangon si trovava nell'abbazia di Santa Bona a Vidor, nel Trevigiano, affittata per eventi e cerimonie. Verso le 3 di notte si è allontanato da solo a piedi e da allora nessuno lo ha più visto. La sua auto è rimasta nel parcheggio con dentro i documenti, il cellulare e le chiavi. L'ipotesi più accreditata è che il ragazzo possa essere caduto e trascinato via dalla corrente del fiume Piave che scorre sotto il complesso monastico. Nelle ricerche sono coinvolti i vigili del fuoco, la protezione civile con sommozzatori, cani molecolari e un elicottero. Al lavoro anche carabinieri e polizia locale che per le ricerche utilizzano i droni.