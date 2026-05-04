Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 maggio: la rassegna stampa

La missione Usa a Roma per ricucire col Papa e Meloni e le nuove minacce di Donald Trump al'Iran aprono le principali edizioni dei quotidiani in edicola oggi. Il presidente Usa minaccia nuovamente Teheran: "Libereremo Hormuz". La visita di Rubio da Prevost attesa per il 7 maggio. Grande spazio anche per il 21esimo scudetto dell'Inter: i nerazzurri aritmeticamente campioni d'Italia dopo il 2-0 al Parma
- Sono ancora gli sviluppi della situazione in Medioriente, oltre allo scudetto dell'Inter, a dominare le prima pagine dei giornali in edicola stamattina. Sul Corriere della Sera spazio alla missione Usa per incontrare il Papa e Meloni: Rubio da Prevost giovedì. Il piano di Trump per Hormuz: libererò le navi bloccate. Intervista a Cipiriani sul caso Minetti: "Adozione legale. Epstein? Da lui mai avuto soldi"
- "Libero le navi da Hormuz" titola in prima pagina La Repubblica, riportando le parole pronunciate dal presidente Usa Donald Trump. Avviata Project Freedom, operazione per scortare fuori dallo stretto i cargo intrappolati. Mano tesa dagli Usa al Papa, con la visita di Rubio prevista per il 7 maggio. Festa Scudetto per l'Inter, 21esimo titolo per la squadra più forte in stagione
- Sulla Stampa, invece, quello che viene definito il 'nuovo sgarbo di Trump a Meloni'. Endorsement a Salvini dopo l'annuncio della visita di Rubio. No del presidente Usa al piano di pace dell'Iran: "Inaccettabile non avete pagato abbasanza". Sport in evidenza: oltre al trionfo dell'Inter, in primo piano i successi azzurri con Jannik Sinner e Kimi Antonelli
- La missione di Rubio dal Papa apre anche l'edizione odierna del Messaggero. Trump, a picco nei sondaggi, minaccia l'Iran. Teheran invia un piano di pace in 14 punti, ma il presidente Usa chiude: "Possibili nuovi raid". Sinner conquista il quinto Master 1000 consecutivo e si prepara a sbarcare a Roma
- Il 21esimo Scudetto nerazzurro campeggia a tutta pagina sulla prima della Gazzetta dello Sport. Nerazzurri campioni dopo il 2-0 al Parma. Lautaro: "Non era facile dopo l'anno scorso". Chivu debutto magic, Marotta: "Resti a lungo". San Siro in delirio
- Sul Corriere dello Sport lo Scudetto nerazzurro si spartisce la prima pagina con le vittorie di Antonelli al Gp di Miami e l'impresa di Sinner al Masters 1000 di Madrid. Speciale di 10 pagine sui campioni d'Italia
- Anche Tuttosport celebra l'Inter campione d'Italia e il suo tecnico, al primo tricolore all'esordio sulla panchina nerazzurra. Chivu diventa il primo tecnico straniero a vincere lo Scudetto dopo Mourinho
- Lo 'strapotere Inter' in apertura anche sul Giornale, assieme all'attacco all'Ucoii, definito sindacato di Allah, colpevole, a detta del quotidiano diretto da Tommaso Cerno, di 'chiedere i permessi per il Ramadan'
- Temi economici, come di consueto, sul Sole 24 Ore, dove si parla di finanziamenti, con l'inflazione che rimette in gioco le scelte sui mutui. Affitti, la cedolare a 26% vale 17 milioni
- Le agitazioni all'interno di Forza Italia in apertura sul Fatto Quotidiano. 'I campani incoronano Marina', si legge. Iran, proposta in 14 punti (uranio incluso) a Trump
- Libero se la prende ancora una volta con Elly Schlein e la sua 'ricetta per l'energia' che chiede di "bloccare le guerre illegali"
- Sul Resto del Carlino si torna a parlare della missione a Roma di Rubio, atteso in visita dal Pontefice. Verso un incontro con Meloni. Mamma Zanardi racconta il suo Alex, un talento innato. Gli Usa: possibile un nuovo attacco. Teheran: non lo temiamo
- Anche sul Mattino le prove di disgelo tra gli Usa e Papa Leone. Trump: possibili nuovi raid in Iran. Respinto il piano in 14 punti. A centro pagina fotonotizia per Jannik Sinner che asfalta Zverev e conquista Madrid