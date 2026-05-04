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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 maggio: la rassegna stampa

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La missione Usa a Roma per ricucire col Papa e Meloni e le nuove minacce di Donald Trump al'Iran aprono le principali edizioni dei quotidiani in edicola oggi. Il presidente Usa minaccia nuovamente Teheran: "Libereremo Hormuz". La visita di Rubio da Prevost attesa per il 7 maggio. Grande spazio anche per il 21esimo scudetto dell'Inter: i nerazzurri aritmeticamente campioni d'Italia dopo il 2-0 al Parma

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