Padre e figlio di 46 e 17 anni, in sella rispettivamente a una moto Honda e una Aprilia, nel pomeriggio di ieri si sono scontrati con un'auto che, proveniente dal senso di marcia opposto, si apprestava a svoltare sulla sinistra. Il ragazzo è ricoverato in codice rosso

Grave incidente stradale in provincia di Roma: nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18, padre e figlio di 46 e 17 anni, in sella rispettivamente a una moto Honda e una Aprilia, si sono scontrati con un'auto che, proveniente dal senso di marcia opposto, si apprestava a svoltare sulla sinistra. È accaduto a Nettuno, in località Padiglione. A perdere la vita l'uomo di 46 anni, romano residente ad Anzio insieme al figlio 17enne, elitrasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo di Roma. Al volante della Ford Focus, un 53enne romano, travolto dall'impatto nel momento in cui imboccava via Taormina per far rientro in casa.

Test tossicologici

La vittima è stata portata al Policlinico Tor Vergata per l'esame autoptico, mentre l'uomo al volante della macchina al pronto soccorso dell'ospedale di Anzio e Nettuno con ferite non gravi. A lui e al minorenne in sella alla moto sono stati effettuati gli esami per verificare tracce eventuali di droga e alcol nel sangue. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri della stazione radiomobile di Anzio.



