Il ristorante di Monza della Fondazione PizzAut rappresenta una realtà simbolo dell’inclusione sociale e lavorativa dei ragazzi autistici. Acampora, il patron del progetto, ha parlato di un "messaggio potentissimo" della premier che ha risposto: "il messaggio potentissimo è il tuo con questa cosa in cui nessuno credeva, in cui hai creduto e ora tutti devono credere"

Un pranzo speciale che la premier ha voluto fare in occasione della Festa del Primo Maggio. Stamattina Giorgia Meloni ha fatto visita intorno alle 11 al ristorante di Monza della Fondazione PizzAut , una realtà simbolo dell’inclusione sociale e lavorativa dei ragazzi autistici. Si è trattata di un incontro privato: "Per la festa dei lavoratori sono venuta dai lavoratori più straordinari", ha detto la presidente del Consiglio. A Nico Acampora, il patron del progetto delle pizzerie che danno lavoro a persone con lo spettro autistico, che ha parlato di un "messaggio potentissimo" della premier con la sua visita, Meloni ha risposto: "il messaggio potentissimo è il tuo con questa cosa in cui nessuno credeva, in cui hai creduto e ora tutti devono credere". Secondo il patron di PizzAut, è stata una scelta straordinaria che sottolinea l'importanza "che tutto il Paese deve dare al lavoro e alla disabilità ". "Ha un significato straordinario che il primo ministro per la festa dei lavoratori abbia deciso di venire a PizzAut, che è gestito da persone normalmente escluse dal mondo del lavoro".

Il pranzo

Meloni ha pranzato con i ragazzi presto, prima che iniziasse il servizio per i clienti, come normalmente fanno tutte le brigate nei ristoranti. Ha donato loro una bandiera italiana della presidenza del consiglio e ricevuto il grembiule di PizzAut e una collana e un bracciale fatti da una di loro. E ha anche firmato le comunicazioni di avanzamento di livello di due dei ragazzi. Una occasione informale, alla presenza anche della viceministra al Lavoro Maria Teresa Bellucci, in cui si è parlato anche di cosa fare per coinvolgere nel mondo del lavoro chi ha disabilità. "Ci sono aziende - ha spiegato Acampora - che preferiscono pagare multe piuttosto che assumere disabili".

Alla premier i ragazzi hanno preparato una pizza con i colori della bandiera italiana: un terzo con burrata, un terzo con rucoletta e un terzo con pomodorini. Acampora ha chiesto una "particolare attenzione alla dimensione del lavoro e dell'autismo e lei si è mostrata molto disponibile". Ma soprattutto c'è stato spazio per parlare con i ragazzi che hanno spiegato alla premier cosa sia il baskin, il basket integrato in cui giocano insieme persone con disabilità e non. "Letizia, una ragazza autistica che prima non parlava, le è rimasta attaccata tutto il tempo", Lorenzo, che oggi ha avuto un avanzamento di livello ha spiegato che più che l'aumento di stipendio gli interessa l'aumento di responsabilità. "Ci siamo regalati del tempo insieme" ha concluso Acampora. Resta comunque tanto da fare per vincere la battaglia che da tempo sta portando avanti per integrare attraverso il lavoro: "in Italia - ha concluso - ci sono poche persone disabili che lavorano e autistiche ancora meno".

Quella di Giorgia Meloni non è la prima visita istituzionale a PizzAut. Nel 2023, in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, il locale - il secondo dopo quello di Cassina de' Pecchi (Milano) - è stato inaugurato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato ha mantenuto un legame speciale con questa realtà. Nel settembre dello scorso anno, subito dopo il "bidone" di una comitiva di cinquanta insegnanti che non si è presentato dopo aver prenotato, Mattarella aveva telefonato ad Acampora per "abbracciare tutti" i ragazzi e stare loro vicino "nei momenti delle piccole e grandi difficoltà". Una sorpresa ricambiata alla vigilia delle Olimpiadi di Milano Cortina, quando fuori dall'Hotel de la Ville di Monza Mattarella ha trovato Nico Acampora e i suoi ragazzi a salutarlo. Fondata da Acampora nel 2017, il motto di PizzAut, la onlus che gestisce i due locali con l'obiettivo di inserire nel mondo del lavoro ragazzi con disturbo dello spettro dell'autismo, è "Nutriamo l'inclusione".