Come ti senti quando sei al lavoro?

Il rapporto “State of the Global Workplace” di Gallup misura e racconta la percezione dei lavoratori di tutto il mondo, il loro benessere sul posto di lavoro, il loro coinvolgimento. Il focus sull’Italia mostra un dato positivo (il 51% dei lavoratori italiani si sente in una condizione di benessere e stabilità) ma anche diverse criticità
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