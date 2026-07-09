Strega 2026, con Michele Mari torna a vincere il romanzo puro
Con la vittoria de "I convitati di pietra" il premio mette da parte l'autofiction e le memorie familiari che hanno dominato le ultime edizioni, incoronando uno scrittore poco avvezzo a prendere il centro della scena. Mari trionfa, ottenendo un significativo distacco dal secondo classificato, con un libro che è riuscito a battere anche le polemiche della vigilia. Chi è Michele Mari, finora rimasto lontano dai riflettori, e perché la sua opera spietata, che fa ridere e anche commuovere, ha lasciato il segno
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