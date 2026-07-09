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Usa, gli elettori vogliono una politica più “di centro”?

Salvatore Borghese

Salvatore Borghese

Youtrend
©Getty

I dem americani sono più moderati o socialisti? A questa domanda sondaggi diversi danno risposte diverse. Ed è anche una questione dei nomi che si danno ai fenomeni politici e alle etichette ideologiche. Ecco spiegato il paradosso degli elettori democratici

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