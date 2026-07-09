È per americanismo che Trump "trolla" Meloni?

In "Caravanserai", la sua rubrica per Sky Insider che è una carovana in cammino, Pietrangelo Buttafuoco analizza il retroterra degli attacchi rivolti dal presidente americano alla premier italiana: a muovere Trump sembrerebbe l’ultima superstite ideologia novecentesca d’Occidente. E anche per questo suona attuale la massima di Kissinger: "Essere nemici degli Usa è difficile ma essere amici è pericoloso"
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