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È per americanismo che Trump "trolla" Meloni?

Pietrangelo Buttafuoco

Pietrangelo Buttafuoco
©Getty

In "Caravanserai", la sua rubrica per Sky Insider che è una carovana in cammino, Pietrangelo Buttafuoco analizza il retroterra degli attacchi rivolti dal presidente americano alla premier italiana: a muovere Trump sembrerebbe l’ultima superstite ideologia novecentesca d’Occidente. E anche per questo suona attuale la massima di Kissinger: "Essere nemici degli Usa è difficile ma essere amici è pericoloso"

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