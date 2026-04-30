Francesco Sessa, chi era l'italiano ucciso con una coltellata a Ibizia

Originario di Pagani, in provincia di Salerno, da tempo viveva nell’isola delle Baleari, dove aveva svolto diversi lavori. Da alcuni anni era pizzaiolo in un ristorante del posto. L'aggressore è fuggito ed è caccia all’uomo sull’isola. Al momento la polizia non ha né sospettati né un movente,

Si chiamava Francesco Sessa il 35enne italiano ucciso a Ibiza da una coltellata. Originario di Pagani, in provincia di Salerno, l’uomo sarebbe stato colpito con un coltello al lato sinistro del torace. L'aggressore è fuggito ed è caccia all’uomo sull’isola. Al momento la polizia non ha né sospettati né un movente, anche se si ipotizza un regolamento di conti.

Da tempo viveva sull'isola delle Baleari

Sessa viveva da tempo nell’isola delle Baleari, dove aveva svolto diversi lavori. lavorava da alcuni anni come pizzaiolo a Ibiza, presso la pizzeria Pummarola Ibiza. Dalla sua città natale, Pagani, arrivano dolore e incredulità. Il 35enne viene ricordato come un ragazzo solare, educato e dedito al lavoro.

Accoltellato in pieno giorno a Platja d’en Bossa

I fatti sono avvenuti dopo le 16.30 di ieri, nella centralissima Platja d’en Bossa: una zona frequentatissima durante l’alta stagione che ospita alcune delle più famose discoteche del mondo. Secondo quanto riportato dal sito Diario de Ibiza, Sessa sarebbe stato ucciso esattamente in via Alzines, al confine tra i comuni di Ibiza e Sant Josep.