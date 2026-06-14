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Napoli, bimba di 15 mesi ingerisce droga in casa: ricoverata in ospedale

Cronaca
©Ansa

I fatti sono avvenuti venerdì scorso a Nola, quando la piccola avrebbe accusato un malore. A quel punto la madre l'avrebbe portata in ospedale. Si sospetta un avvelenamento da cocaina e thc. Al momento non ci sarebbe nessun indagato

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Orrore nel Napoletano, dove una bimba di soli 15 mesi avrebbe ingerito o inalato stupefacenti. Ora si trova ricoverata in ospedale a Nola. I fatti sono avvenuti venerdì scorso quando la bambina avrebbe accusato dei malori. A quel punto - si legge sui media locali online - la madre l'avrebbe portata in ospedale. Si sospetta un avvelenamento da cocaina e thc. Secondo quanto si apprende, al momento non ci sarebbe nessun indagato.

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