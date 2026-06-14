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Venezia, 17enne uccide la zia e lancia il cadavere nel fiume

Cronaca
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L'omicidio è avvenuto a San Stino di Livenza. Il giovane, messo alle strette dagli inquirenti, ha confessato il delitto probabilmente legato a gravi dissidi familiari

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Un ragazzo di 17 anni è accusato di aver ucciso a coltellate la zia e di aver poi gettato il corpo nel fiume che scorre nei pressi della sua abitazione. È successo nelle scorse ore a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia.

La confessione

Il giovane ha confessato l'omicidio durante la notte appena trascorsa, messo alle strette dal magistrato Carmelo Barbaro della Procura di Pordenone che indaga sul caso. Il pubblico ministero ha poi trasmesso il caso alla Procura dei minori di Trieste. Sul posto per i rilievi si sono recati i carabinieri e il medico legale Antonello Cirnelli. Il movente dell'omicidio sarebbe legato a gravi dissidi familiari. 

Il corpo della donna

Il corpo della vittima - che aveva 53 anni -  secondo il giovane è stato gettato nel canale Malgher che scorre proprio nei pressi dell' abitazione di San Stino di Livenza (Venezia) dove è accaduto l'omicidio.  Il cadavere, però, nonostante le ricerche siano state avviate ieri sera, non è stato ancora trovato. Sul caso stanno operando i vigili del fuoco del locale distaccamento ai quali da stamani si sono aggiunti in rinforzo i sommozzatori del reparto specializzato di Venezia. 

Le indagini

Il giovane compirà 18 anni tra un paio di mesi ed è cittadino italiano, originario proprio di San Stino di Livenza. Una volta scattate le indagini, i sospetti dei Carabinieri si sono concentrati ben presto su di lui. Il ragazzo è stato quindi sottoposto ad un interrogatorio dai militari dell'Arma della Compagnia di Portogruaro fino a quando non ha confessato di essere il responsabile del delitto. Per uccidere la donna il ragazzo avrebbe utilizzato un coltello.

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