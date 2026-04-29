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Lo speciale sull'incendio di Crans Montana
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Incendio Crans Montana, la procura di Sion apre una nuova inchiesta sui soccorsi

Cronaca

Nel mirino l'Organisation cantonale valaisanne des secours, dopo le criticità segnalate dall'avvocato Fabrizio Ventimiglia. L'obiettivo è verificare eventuali responsabilità dell'organizzazione che ha gestito l'intervento nella notte di Capodanno

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La procura del Cantone del Vallese, che indaga sulla strage di Capodanno al Constellation, ha aperto una seconda inchiesta penale per verificare eventuali responsabilità dell'Organisation cantonale valaisanne des secours (Ocvs) nella gestione dei soccorsi durante la tragica notte del primo gennaio, in cui hanno perso la vita 41 persone e altre 100 sono rimaste ferite. A renderlo noto è l'avvocato Fabrizio Ventimiglia, che aveva denunciato alcune carenze nell'organizzazione degli interventi. 

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