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Uomo con machete in stazione Centrale a Milano, fermato con taser e arrestato

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Gli agenti della polizia ferroviaria sono intervenuti nel pomeriggio di lunedì 18 maggio quando l'uomo ha estratto un machete dallo zaino, ha saltato i tornelli ed è salito su un treno spaventando i passeggeri. Il 30enne, originario del Gambia, ha precedenti penali

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Girava per la stazione Centrale di Milano con un machete nello zaino, poi estratto davanti ai binari, un uomo che è stato fermato dagli agenti della polizia ferroviaria. L’episodio, che ha causato momenti di paura tra i viaggiatori ma nessuna vittima, è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 18 maggio. L’uomo arrestato, un 30enne originario del Gambia, era giunto a Milano a bordo di un treno proveniente dall'Emilia Romagna. 

Fermato ha precedenti penali

Stando alla ricostruzione delle autorità, prima è uscito dal gate alla fine dei binari, poi ha deciso di rientrare ma ha trovato davanti a sé una coda e ha estratto dallo zaino un machete. L’uomo è quindi rientrato da un tornello chiuso ed è salito a bordo di un altro treno. Qui sono intervenuti gli agenti della Polfer che l'hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere. Per placarlo è stato necessario il ricorso al taser. L'uomo risulta residente a Modena, ha svariati precedenti penali e un permesso di soggiorno lavorativo scaduto.

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