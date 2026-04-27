Milano, i gadget gratis del Fuorisalone 2026 rivenduti su Vinted

Dai lecca-lecca al gusto di polpetta firmati Ikea alle borse di carta di Bottega Veneta, fino alle lattine dell’installazione Gucci “Memoria”, gli oggetti del Fuorisalone vengono rivenduti online, con prezzi che in alcuni casi arrivano a 100 euro
La Milano Design Week si è conclusa ieri, ma online prosegue la rivendita dei gadget distribuiti durante il Fuorisalone. Sulle piattaforme di reselling, come Vinted, molti oggetti omaggio o ottenuti dopo lunghe code vengono messi in vendita, in alcuni casi con prezzi elevati. Un fenomeno già visto negli anni scorsi e tornato anche in questa edizione.
Dai lecca-lecca Ikea alla borsa di Bottega Veneta: i gadget più virali
Come riporta Repubblica, tra gli oggetti più virali ci sono i lecca-lecca al gusto di polpetta svedese, firmati Ikea: un singolo pezzo arriva ad essere venduto fino a 16 euro, mentre il “pacchetto” da tre pezzi può sfiorare i 22 euro. Molto ricercata anche la borsa di carta di Bottega Veneta, messa in vendita sull’app di reselling a cifre che raggiungono i 74 euro. Più frequentemente viene proposta come “nuova con cartellino”, con prezzi compresi tra 17 e 65 euro, passando anche per fasce intermedie da 30 e 33 euro. Anche le lattine dell’installazione Gucci “Memoria”, ai Chiostri di San Simpliciano, vengono rivendute a partire da 10 euro ciascuna. Tre pezzi arrivano a 40 euro. C’è anche chi tenta il colpo grosso: due lattine messe in vendita a 100 euro.
Gli oggetti più particolari in vendita online
Le tote bag restano tra gli oggetti più presenti online. Quella di Missoni viene proposta tra 35 e 45 euro, le shopper di Grafiche Milani realizzate con l’artista BC Hoyo arrivano a 25 euro, mentre quella di Aesop tocca i 33 euro. La tote bag celebrativa di McDonald's, realizzata per i 40 anni in Italia, arriva invece ad essere messa in vendita al prezzo di 54 euro. Tra gli oggetti più particolari, compaiono online anche i guanti Jil Sander, distribuiti nell'installazione "Reference Library", ideata da Apartamento. Pensati per maneggiare libri, sono finiti su Vinted a cifre che raggiungono i 70 euro. In vendita anche il gadget firmato Audemars Piguet, che in alcuni casi supera i 100 euro, oltre alla bottiglietta di soia personalizzata firmata Kikkoman, che viene rivenduta a più di 10 euro. Infine, anche le copie dei libri "Memoria di ragazza" e "Cambiare: una storia d'amore", delle autrici Annie Ernaux e Ama Ata Aidoo, sono finite online a cifre che superano i 74 euro.
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