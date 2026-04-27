Milano, i gadget gratis del Fuorisalone 2026 rivenduti su Vinted

La Milano Design Week si è conclusa ieri, ma online prosegue la rivendita dei gadget distribuiti durante il Fuorisalone. Sulle piattaforme di reselling, come Vinted, molti oggetti omaggio o ottenuti dopo lunghe code vengono messi in vendita, in alcuni casi con prezzi elevati. Un fenomeno già visto negli anni scorsi e tornato anche in questa edizione.

Dai lecca-lecca Ikea alla borsa di Bottega Veneta: i gadget più virali



Come riporta Repubblica, tra gli oggetti più virali ci sono i lecca-lecca al gusto di polpetta svedese, firmati Ikea: un singolo pezzo arriva ad essere venduto fino a 16 euro, mentre il “pacchetto” da tre pezzi può sfiorare i 22 euro. Molto ricercata anche la borsa di carta di Bottega Veneta, messa in vendita sull’app di reselling a cifre che raggiungono i 74 euro. Più frequentemente viene proposta come “nuova con cartellino”, con prezzi compresi tra 17 e 65 euro, passando anche per fasce intermedie da 30 e 33 euro. Anche le lattine dell’installazione Gucci “Memoria”, ai Chiostri di San Simpliciano, vengono rivendute a partire da 10 euro ciascuna. Tre pezzi arrivano a 40 euro. C’è anche chi tenta il colpo grosso: due lattine messe in vendita a 100 euro.

Gli oggetti più particolari in vendita online



Le tote bag restano tra gli oggetti più presenti online. Quella di Missoni viene proposta tra 35 e 45 euro, le shopper di Grafiche Milani realizzate con l’artista BC Hoyo arrivano a 25 euro, mentre quella di Aesop tocca i 33 euro. La tote bag celebrativa di McDonald's, realizzata per i 40 anni in Italia, arriva invece ad essere messa in vendita al prezzo di 54 euro. Tra gli oggetti più particolari, compaiono online anche i guanti Jil Sander, distribuiti nell'installazione "Reference Library", ideata da Apartamento. Pensati per maneggiare libri, sono finiti su Vinted a cifre che raggiungono i 70 euro. In vendita anche il gadget firmato Audemars Piguet, che in alcuni casi supera i 100 euro, oltre alla bottiglietta di soia personalizzata firmata Kikkoman, che viene rivenduta a più di 10 euro. Infine, anche le copie dei libri "Memoria di ragazza" e "Cambiare: una storia d'amore", delle autrici Annie Ernaux e Ama Ata Aidoo, sono finite online a cifre che superano i 74 euro.