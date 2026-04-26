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Sorpreso a un posto di blocco, latitante arrestato in Campania

Cronaca
©Getty

Sabato 24 aprile è finita la latitanza di Vincenzo Nettuno, 53 anni, narcotrafficante ricercato, che è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania. Ha vissuto sotto falsa identità per tre anni e aveva con sé documenti contraffatti

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I carabinieri hanno fermato e arrestato il latitante Vincenzo Nettuno, 53 anni, mentre era alla guida di un’auto durante un ordinario controllo alla circolazione stradale. Alla richiesta dei documenti, l’uomo ha giocato la sua prima carta: false generalità e la scusa di non avere con sé la patente di guida. A quel punto è scattata una perquisizione personale e del veicolo da parte dei carabinieri della Sezione Radiomobile di Giugliano in Campania. Nascosti tra gli effetti personali, sono stati trovati una patente di guida e una carta d’identità valida per l’espatrio. Documenti che, al momento del confronto con le banche dati delle forze di Polizia, sono risultati falsi. 

Il controllo dei militari e l’identificazione

Una volta condotto in caserma e sottoposto a fotosegnalamento, è emerso che si trattava di Vincenzo Nettuno, ricercato dal 2023, destinatario di un mandato di cattura esteso all’area Schengen. A suo carico una condanna definitiva a oltre sette anni di reclusione per associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Per tre anni aveva fatto perdere le proprie tracce. All’arresto per la latitanza si è aggiunto quello in flagranza per possesso e uso di documenti di identificazione falsi. 

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