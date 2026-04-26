Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bimba di Catanzaro, ricoverata al Gaslini di Genova: è stata estubata

Cronaca
©Ansa

La bambina coinvolta nella tragedia in cui la madre ha preso i suoi tre figli e li ha lasciati cadere dal balcone, per poi gettarsi a sua volta, resta ricoverata al Gaslini in prognosi riservata. Non è però più sedata e il quadro neurologico appare al momento "promettente"

ascolta articolo

La bambina di 6 anni, coinvolta nella tragedia di Catanzaro - dove una donna ha preso in braccio i suoi tre figli e li ha lasciati cadere dal terrazzo al terzo piano dell'appartamento in cui viveva, prima di lanciarsi a sua volta nel vuoto - è ancora ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva del Gaslini in prognosi riservata. Nella notte tra venerdì e sabato, riferisce la direzione sanitaria dell'ospedale pediatrico genovese, "la bambina è stata autonomizzata dalla ventilazione meccanica ed estubata. Da oggi, non è più sedata. Il quadro neurologico appare, al momento, promettente". Nonostante la gravità delle lesioni riportate, già presso l'ospedale di Catanzaro la piccola era infatti stata stabilizzata in maniera ottimale. L'obiettivo primario dell'équipe del Gaslini è ora "il mantenimento della stabilità clinica, per favorire le massime potenzialità di recupero, con particolare attenzione all'aspetto neurologico", spiega ancora la direzione sanitaria. 

Cronaca: Ultime notizie

Meteo, a metà settimana prossima previsti rovesci: le previsioni

Cronaca

Rapido peggioramento tra martedì e mercoledì, a causa del transito di un fronte...

Cremona, si tuffa in un canale per salvare il suo cane: muore 54enne

Cronaca

Un passante ha notato la scena e ha chiamato i soccorsi, per poi tuffarsi insieme ad altri due...

Napoli, definisce "campo rom" la casa della vicina sui social

Cronaca

La proprietaria dell'appartamento si è rivolta ai carabinieri di Novellara raccontando di aver...

Aggressione a Foggia, lite tra giovani: 24enne in prognosi riservata

Cronaca

Alla base probabilmente una violenta lite tra giovani maggiorenni. Il 24enne, a quanto appreso, è...

Roma, roulotte in fiamme: ferito gravemente 62enne

Cronaca

L'incendio è scoppiato al Torrino. Ferito in modo grave un uomo di 62 anni, senza fissa dimora....

Cronaca: i più letti