La bambina coinvolta nella tragedia in cui la madre ha preso i suoi tre figli e li ha lasciati cadere dal balcone, per poi gettarsi a sua volta, resta ricoverata al Gaslini in prognosi riservata. Non è però più sedata e il quadro neurologico appare al momento "promettente"

La bambina di 6 anni, coinvolta nella tragedia di Catanzaro - dove una donna ha preso in braccio i suoi tre figli e li ha lasciati cadere dal terrazzo al terzo piano dell'appartamento in cui viveva, prima di lanciarsi a sua volta nel vuoto - è ancora ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva del Gaslini in prognosi riservata. Nella notte tra venerdì e sabato, riferisce la direzione sanitaria dell'ospedale pediatrico genovese, "la bambina è stata autonomizzata dalla ventilazione meccanica ed estubata. Da oggi, non è più sedata. Il quadro neurologico appare, al momento, promettente". Nonostante la gravità delle lesioni riportate, già presso l'ospedale di Catanzaro la piccola era infatti stata stabilizzata in maniera ottimale. L'obiettivo primario dell'équipe del Gaslini è ora "il mantenimento della stabilità clinica, per favorire le massime potenzialità di recupero, con particolare attenzione all'aspetto neurologico", spiega ancora la direzione sanitaria.