La bambina di sei anni è stata sottoposta a un delicato intervento salvavita per contenere le lesioni riportate, e sarà curata nel centro pediatrico ultraspecialistico dell'ospedale Gaslini di Genova. La donna, secondo quanto ricostruito, avrebbe manifestato già in passato un disagio di natura psichiatrica

È ricoverata in gravi condizioni la bambina di sei anni, unica sopravvissuta della tragedia di Catanzaro: una donna ha preso in braccio i 3 figli e li ha lasciati cadere dal terrazzo al terzo piano dell’appartamento in cui viveva, prima di lanciarsi a sua volta. La bimba è stata sottoposta a un delicato intervento salvavita per contenere le lesioni riportate, e sarà curata nel centro pediatrico ultraspecialistico dell'ospedale Gaslini di Genova. Il marito della donna non si sarebbe accorto di nulla perché dormiva, poi svegliato dai rumori si è precipitato in strada cercando anche i rianimare figli e moglie.

Che cosa è successo

La donna, secondo quanto ricostruito, avrebbe manifestato già in passato un disagio di natura psichiatrica, aggravato nell'ultimo periodo da una depressione post partum dopo la nascita, a dicembre, dell'ultimo figlio. La Procura di Catanzaro ha confermato la correlazione tra il gesto estremo e la sofferenza della 46enne. Non ci sono infatti indagati e non si ipotizza il coinvolgimento di terze persone nell'episodio. Sull'asfalto, a testimonianza della tragedia, è rimasto un ciuccio rosso che probabilmente aveva il bimbo più piccolo.

Le reazioni alla tragedia

"Tragedie di questa portata non sono mai improvvise, ma spesso affondano le radici in un disagio che non sempre emerge in maniera chiara. Per questo riteniamo fondamentale un impegno condiviso e concreto”, ha sostenuto l'Ordine degli psicologi della Calabria. Di "immane tragedia che ci lascia attoniti e profondamente scossi" ha parlato il presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto mentre l'arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace, mons. Claudio Maniago, ha invitato a "riconoscere il dolore nascosto che abita tante vite e a costruire comunità capaci di ascolto, vicinanza e amore". Il sindaco del comune di Catanzaro, Nicola Fiorita, oltre a "garantire vicinanza a ciò che resta di questa famiglia" ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino nel giorno dei funerali la cui data non è stata ancora stabilita.