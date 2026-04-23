Dopo giorni piuttosto freschi, arriva una svolta significativa. Il weekend che sta per arrivare sarà caratterizzato da temperature calde e da giornate piene di sole. Anche se, alle viste, c'è un nuovo peggioramento meteo

"La vera svolta è attesa a partire da oggi, giovedì 23 aprile, quando lo scenario meteorologico cambierà volto grazie a una vigorosa rimonta dell’alta pressione, pronta a ripristinare condizioni di stabilità e bel tempo su tutto il bacino del Mediterraneo". Questo il punto della situazione meteo secondo Mattia Gussoni, meteorologo de " ilmeteo.it ". Dunque, dopo giornate con tempo altalenante, la tendenza sarà quella di poter avere giornate con bel tempo, da qui alla fine della settimana, quando scatta il weekend del 25 aprile.

Una svolta emisferica

Proprio in vista del fine settimana che sta per arrivare, che sarà aperto dalla Festa della Liberazione (sabato 25 aprile), "avremo un'egemonia pressoché assoluta dell'alta pressione con tanto sole e temperature massime fin verso i 25/26°C in città come Torino, Milano, Bologna, Firenze e Roma", ha aggiunto Gussoni. La svolta, infatti sarà radicale e dopo la moderata burrascosità degli ultimi giorni, ci troviamo alla vigilia di un cambiamento emisferico che "avrà effetto anche nel corso del prossimo fine settimana festivo, su tutta l'Italia".

La bolla anticiclonica

Secondo gli esperti, in sostanza, dopo una fase caratterizzata da correnti instabili e aria anche piuttosto fresca, il continente europeo sta per essere cirocndato da una decisa rimonta dell'alta pressione. Nell'ambito di questo quadro, anche l'Italia sarà coinvolta nel passaggio di quella che viene definita "bolla anticiclonica", in arrivo direttamente da latitudini subtropicali e che agirà come una sorta di "scudo" protettivo contro le perturbazioni atlantiche. Il nostro Paese, sottolinea ancora Gussoni, "si troverà nel pieno di questo respiro più caldo e stabile". Tradotto? L'aria, "comprimendosi verso il basso a causa dell'alta pressione, tenderà a riscaldarsi rapidamente, regalandoci un weekend dal sapore tardo primaverile".

Un nuovo cambiamento dopo il weekend

Se il weekend del 25-26 aprile promette sole e belle giornate, non dovrebbe essere così per i giorni a seguire. Gli esperti, infatti, parlano di un possibile cedimento di questa struttura di alta pressione nel corso della prossima settimana, quando addirittura sono attese piogge e forti temporali.

