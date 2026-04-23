I dettagli utili per il riconoscimento



Nel messaggio pubblicato sui social, la sorella ha indicato alcuni elementi utili per identificarlo: Angelo Griffo è alto circa un metro e settanta, indossa un giubbotto scuro e pantaloni grigio chiaro. È stato inoltre precisato che l’uomo è affetto da Alzheimer e non riconosce le persone. Da qui l’invito a prestare la massima attenzione: chiunque dovesse incontrarlo è pregato di fermarlo e contattare immediatamente le forze dell’ordine. Nella giornata di martedì 21 aprile, la sorella è tornata sui social per chiarire che non era ancora stato ritrovato, smentendo alcune voci circolate nelle ore precedenti.