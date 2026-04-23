Sassari, scomparso da due giorni: l’appello della sorella per ritrovare Angelo GriffoCronaca
A Sassari è scomparso da lunedì 20 aprile un uomo di 53 anni affetto da Alzheimer. Si sarebbe allontanato da casa senza fare ritorno. La sorella ha lanciato un appello sui social chiedendo di contattare subito le forze dell’ordine in caso di avvistamento
Un uomo di 53 anni, Angelo Griffo, affetto da Alzheimer, risulta scomparso da Sassari dalle prime ore di lunedì 20 aprile. Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, si sarebbe allontanato da casa senza fare ritorno. A diffondere l’appello è stata la sorella Veronica Griffo, che sui social ha chiesto un aiuto urgente per ritrovare il fratello.
I dettagli utili per il riconoscimento
Nel messaggio pubblicato sui social, la sorella ha indicato alcuni elementi utili per identificarlo: Angelo Griffo è alto circa un metro e settanta, indossa un giubbotto scuro e pantaloni grigio chiaro. È stato inoltre precisato che l’uomo è affetto da Alzheimer e non riconosce le persone. Da qui l’invito a prestare la massima attenzione: chiunque dovesse incontrarlo è pregato di fermarlo e contattare immediatamente le forze dell’ordine. Nella giornata di martedì 21 aprile, la sorella è tornata sui social per chiarire che non era ancora stato ritrovato, smentendo alcune voci circolate nelle ore precedenti.
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